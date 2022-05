The Northman, Robert Eggers: 'Incassi deludenti? Colpa di un mercato pessimo'

Gli icassi di The Northman non sono stati del tutto soddisfacenti. L'epopea vichinga di Robert Eggers ha infatti guadagnato fin qui solo 67 milioni di dollari, a fronte di un budget di partenza che si aggira attorno ai 90 milioni di dollari. Il regista però non si è detto poi così deluso, vista la pessima situazione del mercato cinematografico.

In un mondo dominato principalmente da supereroi e cinecomic vari ed eventuali, questo è per Egger solo un deprimente promemoria di quanto l'industria dell'intrattenimento stia colando a picco, colpa forse anche della pandemia che ha totalmente disabituato il pubblico al cinema, portandolo a preferire l'on the demand alla visione effettiva in una sala per cui il film è stato originariamente pensato.

E proprio sugli incassi così bassi di The Northman dice: "Non sono stupito. Penso che abbia pienamente soddisfatto le mie aspettative in un mercato tanto pessimo. Sono deluso dal fatto che, dopo tre o quattro settimane, siamo già on demand perché è così che si fanno le cose nel mondo post-COVID? Sì. Stiamo andando alla grande on demand, quindi ecco qua. Quando vedo, sui social media, le persone che si fotografano mentre guardano The Northman sul proprio laptop e ne sono entusiaste, mi vengono le lacrime agli occhi. Ma purtroppo la situazione è questa, non possiamo farci nulla".

Facendo una sottile quanto tagliente autoanalisi, Eggers ha poi aggiunto: "Ho bisogno di riformulare le mie strategie in merito a ciò che è meglio proporre ad uno studio. Ad esempio, come posso essere me stesso e sopravvivere in questo ambiente? Perché anche se non mi avrebbero comunque voluto, non vorrei dirigere un film Marvel, e non cercherò nemmeno di ottenere i diritti su Spawn o qualcosa del genere. Continuerò a fare quello che so fare. Ma so che in questo momento sono tutti nervosi, capisci? Sono tutti nervosi. Diventa difficile così".

Cosa ne pensate delle parole di Robert Eggers? Ditecelo nei commenti e se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di The Northman.