The Northman, Robert Eggers chiarisce:'Il film è la mia Director's Cut!'

In una presentazione del New Yorker, Robert Eggers ha descritto nel dettaglio il processo di realizzazione di The Northman, il suo ultimo film con un cast ricco di star come Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Nicole Kidman. Tuttavia una frase del regista ha creato un equivoco che Eggers ha subito smentito.

Per prepararvi al film potete godervi una nuova travolgente clip di The Northman, in uscita nelle sale italiane il 21 aprile. Eggers aveva descritto il montaggio del suo primo film con una major come l'esperienza più dolorosa della sua vita:"Francamente, non credo che lo farò di nuovo. Anche se significa non fare più un film così grande. E mi piacerebbe fare un film ancora più grande. Ma senza controllo non lo so. È troppo difficile per una persona come me".



Prodotto da New Regency, il budget e la distribuzione del film sono un passo avanti notevole per Eggers rispetto a The Witch e The Lighthouse, entrambi realizzati da una casa di produzione indipendente, A24.

Tuttavia, intervistato dal Guardian, Eggers ha chiarito la propria posizione, come scrive Guy Lodge:"Una recente presentazione del New Yorker di Eggers ha dettagliato quello che sembrava essere un duro processo di post-produzione, con alcuni feedback refrattari da parte dei produttori e dei test con il pubblico. Ora [Eggers] ammette di essere 'frustrato' per la narrazione emersa da quell'intervista; la realtà, afferma, ha implicato un certo grado di 'dare e avere'".



Ecco la spiegazione anche sulle difficoltà nella post-produzione di The Northman:"Non avevo dovuto fare dei test screening prima. I miei primi due film sono stati tutti testati per il marketing, ma non ho dovuto cambiare nulla. Quindi per me era qualcosa di nuovo ma per quanto non mi sia piaciuto quel processo ho comunque imparato qualcosa" ha dichiarato, sottolineando di non aver rinunciato assolutamente alla paternità del suo film:"Ma a parte questo, si tratta del film che volevo fare. Questa è la mia Director's Cut. La pressione dello studio ha reso il film ciò che avevo inizialmente proposto, ed è stato il film di Robert Eggers più divertente che potessi fare. E senza la loro pressione, onestamente, non avrei potuto farlo [...]".



In ogni caso le prime recensioni di The Northman sono positive e definiscono il film di Eggers come un'opera 'feroce'.