The Northman, il regista Robert Eggers racconta la produzione del suo nuovo film

A poche ore dall'uscita del trailer di The Northman, il regista Robert Eggers, reduce dai successo di The Witch e The Lighthouse, racconta come ha portato alla luce la storia di un giovane principe vichingo assetato di vendetta dopo l'assassinio del padre.

In un'intervista a Collider, Eggers ha raccontato della produzione del film e di come il lockdown abbia in realtà aiutato The Northman, permettendo al team creativo di completare il lavoro: "E' un grande film e avremmo dovuto proseguire con lo storyboard mentre si svolgevano le riprese se fosse andato tutto secondo i piani, e sarebbe stato complicato" ha spiegato il regista.

Inoltre, ha rivelato che avrebbe voluto evitare la lingua inglese, per rendere il film più accurato possibile: "Avrei voluto che i personaggi parlassero norreno o slavo antico e lo fanno in alcuni rituali", ha rivelato Eggers, aggiungendo che non è stato possibile con il budget di cui disponeva e che proprio per questo ha deciso di collaborare con il poeta islandese Sjon, per dare un suono più nordico ai dialoghi in inglese.

Robert Eggers ha inoltre rivelato quale sarebbe stato il ruolo interpretato da Bill Skarsgård, che ha lasciato il cast di The Northman a settembre 2020, a causa di altri impegni sul set. L'attore avrebbe dovuto interpretare Thorir, il fratellastro del protagonista (interpretato dall'attore e fratello Alexander Skarsgård), ruolo per il quale è stato sostituito dallo svedese Gustav Lindh.

The Northman è attualmente in fase di post-produzione, ma il trailer ha già rivelato la data d'uscita: la nuova opera cinematografica di Eggers debutterà nelle sale statunitensi il 22 aprile 2022.