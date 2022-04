The Northman, le prime recensioni sono positive e definiscono il film 'feroce'

Come anticipato nel trailer di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) racconterà la storia di vendetta del principe vichingo Amleth, basandosi sullo stesso racconto popolare scandinavo che ha ispirato l'Amleto di Shakespeare.

Sono uscite da poco online le prime reazioni riguardanti la pellicola, per lo più positive e che definiscono il film 'feroce'. Eccone alcune:

"Tutto quello che devi sapere su The Northman - un film di vendetta vichinga da 90 milioni di dollari diretto da Robert Eggers - è che ogni singolo momento sembra un film di vendetta vichinga da 90 milioni di dollari diretto da Robert Eggers", scrive David Ehlrich, capo della critica cinematografica di IndieWire.

"È un vero peccato che The Northman sia stato maltrattato criminalmente perché è esattamente ciò a cui dovrebbe aspirare il cinema di successo e ha ancora il potenziale per esserlo. Formalmente audace ma accogliente; facile da seguire ma non una semplice visita guidata. Cinque grandi vecchie stelle. Björk!”, queste le parole del giornalista Jack King.

Il giornalista di Variety Tomris Laffly ha aggiunto che il film ha una "coreografia sbalorditiva" ed è "raccapricciante in modi che ancora non riesco a credere completamente". Sebbene il film "non sia privo di battute d'arresto", "The Northman" è ancora il "tipo di film la cui esistenza sembra un miracolo oggi".

Erik Davis di Fandango scrive: "The Northman" di Robert Eggers è ossessivamente viscerale e super travolgente. Sicuramente non sarai in grado di distogliere lo sguardo da questa storia di vendetta intrisa di sangue. Alexander Skarsgård è una BESTIA e feroce in tutto. Nicole Kidman ha un paio di scene che mi hanno sbalordito. Audace e diabolico.



Per concludere, vi lasciamo con le parole del protagonista del film Alexander Skarsgård, che ha parlato dei problemi legati al suo fisico riscontrati ad inizio carriera, e vi ricordiamo che la pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 aprile.