The Northman: online una nuova travolgente clip del film di Robert Eggers

Online una nuova travolgente clip di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers che racconterà la storia del principe vichingo Amleth, con protagonisti Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy.

Nel video pubblicato su Youtube dalla durata di 55 secondi, intitolato "To Valholl", vediamo la macchina da presa seguire l'Amleth di Alexander Skarsgård, che guida i suoi uomini in battaglia all'assalto di una fortezza rivale.

La scena, girata con un piano sequenza, risulta essere estremamente efficace e coinvolgente e fa immergere lo spettatore insieme ai vichinghi pronti alla carica. Skarsgård, che ha parlato dei problemi legati al suo fisico riscontrati ad inizio carriera in una recente intervista, sembra in splendida forma e si prepara a fare stragi di nemici.

In attesa dell'uscita del film, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 aprile, vi lasciamo con le prime positive recensioni di The Northman, che sembra sarà 'feroce e super travolgente'. La pellicola, che seguirà il viaggio del principe vichingo alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre e che sarà diretta da Robert Eggers, l'acclamato regista di The Witch e di The Lighthouse, si baserà sullo stesso racconto popolare scandinavo che ha ispirato l'Amleto di Shakespeare. Oltre ai già citati Skarsgård e Taylor-Joy, il cast stellare del film è composto da Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe.