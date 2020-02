The Northman: il nuovo film di Robert Eggers sarà 'oscuro e insolitamente violento'

Robert Eggers, acclamato regista di The Witch e The Lighthouse, col suo prossimo film The Northman si dedicherà ad una sorta di revenge movie ambientato nell'epoca dei vichinghi.

Secondo la sinossi ufficiale svelata ad ottobre scorso, il film sarà "una saga di vendetta vichinga ambientata in Islanda all'inizio del X secolo", con Eggers che ha scritto la sceneggiatura con il poeta e romanziere islandese Sjón. Il cast di attori comprende Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe, ma al momento ciò che ci interessa maggiormente è che The Northman ricongiungerà Eggers con il direttore della fotografia neo-candidato all'Oscar Jarin Blaschke (The Lighthouse), e proprio il dop ha anticipato nuovi dettagli del film durante una recente intervista con Screen Daily.

"È un film molto più grande degli altri. Posso confermare che è un revenge movie vichingo e che stiamo girando in Europa. È un film molto buio e insolitamente violento. Penso che Robert senta la responsabilità di firmare una sua trilogia", ha continuato Blaschke, suggerendo che The Witch, The Lighthouse e The Northman formeranno una sorta di trilogia spirituale. Non per via del comune denominatore del "The" nel titolo, bensì l'idea mettere in scena storie popolari del New England per esplorare gli abissi della mente e dell'anima degli uomini.

Non a caso nel X secolo - il periodo indicato nella sinossi - i Vichinghi iniziarono ad esplorare e colonizzare l'America del Nord, ma da qui ad azzardare cosa Eggers ci mostrerà nel suo terzo lungometraggio il passo è fin troppo lungo. Molto meglio attendere nuovi aggiornamenti.

