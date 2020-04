The Northman: il nuovo film di Robert Eggers sarà imponente e ambizioso

Dopo il grande successo del suo The Lighthouse con Robert Pattinson e Willem Dafoe, Robert Eggers è già tornato dietro la telecamera con The Northman e forte anche dell'esperienza del suo ultimo progetto punto ad alzare nuovamente l'asticella: la sfida con sé stessi è sempre dura, ma il regista non sembra temere affatto "il suo avversario".

Il nuovo nuovo progetto di Robert Eggers sarà tra i più ambiziosi mai realizzati dal regista e con un cast d'eccezione come quello composto da Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe non ci sorprende che aspiri a volare tanto in alto.

In una recente intervista Eggers ha dichiarato di aver trascorso gli ultimi cinque mesi lavorando alla pre-produzione di The Northman:

"Le dimensioni del progetto sono davvero enormi e ci sono così tante cose che vorrei fare e location che vorrei utilizzare che non credo di riuscirò a fare tutto ciò che vorrei. Sarà questa la grande sfida del mio nuovo film. Andiamo alla costante ricerca di nuove location o modifichiamo quelle che già abbiamo. Stiamo costruendo villaggi, realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando cavalli e creano le sceneggiature per il film."

Continua poi:

"Di solito, studio nel dettaglio solo le sequenze con effetti visuali, animali o stunt, cose dove tutte le varie parti devono incastrarsi alla perfezione. Invece, in questo film raramente c'è una scena che non sia su una barca o che non debba unire più elementi. Stiamo progettando la pellicola di scena in scena: è una cosa che sta impegnando molto tempo, ma che continueremo a fare nonostante l'attuale situazione."

Nonostante la vastità del progetto, Eggers non è nuovo a questo genere di problematiche: già con i precedenti The Witch e The Lighthouse, che insieme a The Northman formeranno una sorta di trilogia spirituale, aveva dovuto confrontarsi con la limitatezza del budget e delle scadenze, ma è soprattutto in queste situazioni che Eggers ha dato prova di saper lavorare nel migliore dei modi.