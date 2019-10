The Northman è il nuovo film di Robert Eggers. Alexander Skarsgard e Willem Dafoe nel cast

Mentre attendiamo con trepidazione il suo The Lighthouse con Robert Pattinson e Willem Dafoe, Robert Eggers ha già trovato il suo terzo film da regista, e per l'esattezza The Northman, revenge drama vichingo ambientato nel X secolo co-sceneggiato dallo stesso autore insieme al romanziere islandese Sjon.

A produrre troveremo la New Regency e anche il produttore di The VVitch, Lars Knudsen. The Northman è ambientato nell'Islanda di inizio X secolo e la sceneggiatura ruota attorno a un principe nordico che intraprende una missione di vendetta dopo l'assassinio di suo padre. Alexander Skarsgard è in trattative finali per ottenere il ruolo da protagonista, mentre come riporta Collider anche il cast di contorto potrebbe essere all-star.



Nei diversi ruoli che andranno ad animare The Northman, infatti, dovremmo trovare anche Bill Skarsgard, Nicole Kidman e il ritorno di Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy per una seconda collaborazione. Al momento sappiamo soltanto che la Kidman dovrebbe interpretare - se ufficializzata - il ruolo della madre del principe ancora senza nome. Stando sempre a Collider e alle sue fonti, nel cast dovrebbe anche esserci la cantautrice islandese Bjork in un ruolo di supporto. Dovesse essere confermato, significherebbe un ruolo nuovamente importante per l'artista sin dai tempi di Dancer in the Dark di Lars Von Trier, per cui ottenne il riconoscimento come Miglior Attrice al Festival di Cannes. Sempre il sito sottolinea però come il suo casting sia cosa praticamente già fatta rispetto agli altri nomi sopra citati.



The Northman non ha ancora una data d'uscita ufficiale.