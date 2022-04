The Northman, Nicole Kidman: 'Il lavoro di Eggers è stato straordinario'

The Northman sta per arrivare in sala e una delle attrici del film, Nicole Kidman, ne ha approfittato per elogiare il lavoro del regista Robert Eggers in un'intervista. Kidman ha infatti definito il suo metodo "straordinario", ma non solo.

"La maniera in cui Rob Eggers ha creato questo mondo intero" ha detto l'attrice sul red carpet a Reuters Showbiz. "Beh è stato davvero come tornare nella realtà. Il villaggio. La ricerca. Tutto il lavoro che ha impiegato. E spero che voi possiate sentirlo saltare fuori dallo schermo. È una corsa pazzesca. Ed è violento, ma sono Vichinghi".

Si tratta di una dichiarazione che non ci stupisce, perché Robert Eggers ha dimostrato più volte il suo talento. Nel 2015 abbiamo infatti visto il suo The Witch, mentre nel 2019 è arrivato The Lighthouse, che lo ha definitivamente affermato nel panorama cinematografico internazionale. Con The Northman il regista si è spostato dallo studio A24 al più grande Focus Features, che gli ha garantito un budget di 70 milioni di dollari.

In molti pensano che questo cambiamento abbia reso Eggers meno libero nella sua opera. Il regista ha però svelato che non esiste una director's cut di The Northman, perché nonostante lo studio abbia chiesto alcune modifiche, queste non hanno cambiato il montaggio in modo sostanziale. Una cosa che, ovviamente, non può che incuriosirci ancora di più.