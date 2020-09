The Northman, il film di Robert Eggers perde una delle sue star

Intervistato da Collider per parlare del suo ruolo di The Devil All the Time, il film con Robert Pattinson e Tom Holland in arrivo su Netflix il prossimo 16 settembre, la star di IT Bill Skarsgård ha rivelato con dispiacere di non poter prendere parte alle riprese di The Northman, nuova attesa pellicola di Robert Eggers.

"Sfortunatamente non ci sarò. È stato un incubo programmare gli impegni durante il COVID" ha spiegato l'attore. "È andata così. È un vero peccato. Eggers è uno dei più grandi registi in circolazione e avrei potuto lavorare con mio fratello... ma non voglio parlarne, altrimenti scoppio in lacrime."

Oltre al fratello Alexander Skarsgård, fanno parte del cast anche Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Kate Dickie, Willem Dafoe e la star islandese Bjork, quest'ultima al suo ritorno sul grande schermo dopo oltre 15 anni dalla sua ultima apparizione.

Ambientato nell'Islanda di inizio X secolo, The Northman è descritto come un revenge drama vichingo che ruota attorno ad un principe nordico che intraprende una missione di vendetta dopo l'assassinio del padre. La sceneggiatura è scritta da Eggers insieme al poeta e romanziere Sjón Sigurdsson.

Ad agosto sono emerse in rete alcuni scatti dalle suggestive location di The Northman, tra cui un villaggio vichingo costruito appositamente per le riprese in Irlanda del Nord.