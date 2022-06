The Northman, il film di Robert Eggers in DVD e Blu-ray! Ecco la data d'uscita

The Northman è l'ultimo film diretto da Robert Eggers, regista che si è fatto apprezzare per The Witch e The Lighthouse e da qualche settimana è tornato al cinema per raccontare una storia scritta a quattro mani con il poeta islandese Sjón. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la data d'uscita del film in DVD e Blu-ray.

Nel Regno Unito The Northman sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K UltraHD dal mese di luglio. La performance al botteghino del film non è stata all'altezza delle aspettative e Robert Eggers sul flop di The Northman ha individuato il responsabile principale.



In ogni caso il mercato home-video potrebbe arrivare in soccorso del regista e della produzione del film, ambientato nell'Islanda del X secolo, con Alexander Skarsgård nel ruolo Amleth, protagonista di Gesta Danorum di Saxo Grammaticus, da cui Shakespeare prese ispirazione per la propria celebre opera. L'obiettivo di Amleth è vendicare il padre assassinato.



The Northman è già disponibile all'acquisto on demand e nel Regno Unito arriverà in home-video dal 18 luglio.

Oltre ad un mix di featurette e scene extra, il DVD conterrà anche un commento del regista Robert Eggers.



Se volete saperne di più sul film, scoprite la nostra recensione di The Northman, che comprende nel cast anche Oscar Novak, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe. Il film è stato distribuito in Italia da Universal Pictures.