The Northman, i fan stanno con Robert Eggers dopo le sue dichiarazioni sul flop

È un tragico fatto della vita che le recensioni entusiastiche non sempre si traducano in un grande incasso, soprattutto se il progetto in questione è considerato più difficile da vendere al pubblico generalista. Questo è stato il caso di The Northman di Robert Eggers, l'epopea di vendetta vichinga vietata ai minori, rivelatasi purtroppo un flop.

Nella giornata di ieri, lo stesso regista ha cercato di spiegare i motivi del flop di The Northman, attraverso un'analisi del mercato attuale e non senza un mea culpa sulle proprie strategie commerciali. Eggers aveva scritto infatti:

"Ho bisogno di riformulare le mie strategie in merito a ciò che è meglio proporre ad uno studio. Ad esempio, come posso essere me stesso e sopravvivere in questo ambiente? Perché anche se non mi avrebbero comunque voluto, non vorrei dirigere un film Marvel, e non cercherò nemmeno di ottenere i diritti su Spawn o qualcosa del genere. Continuerò a fare quello che so fare. Ma so che in questo momento sono tutti nervosi, no? Sono tutti nervosi. Diventa difficile così".

Tuttavia, proprio in seguito a queste parole, il pubblico si è schierato dalla sua parte mostrando tutto il proprio sostegno verso quello che è uno dei registi più talentuosi della sua generazione. Un fan su Twitter scrive: "Questo mi sconvolge perché il film è stato penalizzato sia in termini di uscita che di marketing e ora deve prendere queste decisioni. Io spero solo che in futuro faccia altri film come questo, perché THE NORTHMAN è stato incredibile".

Un altro ha esaltato il film: "Mi è piaciuto molto il fatto che "The Northman" sembrasse un film effettivamente ispirato alla letteratura norrena, piuttosto che un altro caso di qualcuno che dice 'voglio fare un film sui vichinghi' e poi prende elementi a caso dalle saghe per mettere insieme qualcosa".

Insomma, se The Northman è stato un flop, di certo non ha deluso i fan di Eggers che sperano di vedere presto il nuovo film del regista; magari sarà proprio il remake di Nosferatu vociferato da tempo.