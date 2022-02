The Northman, c'è anche Anya Taylor-Joy nella nuova cover di Total Film!

Non manca molto all'uscita di The Northman: il prossimo 21 aprile sapremo se Robert Eggers sarà stato in grado di confermare quanto di buono mostratoci in lavori come The Witch e The Lighthouse, ma fino ad allora tocca accontentarci dell'opportunità di dare un nuovo sguardo ai personaggi che incontreremo nel film.

Mentre le nuove foto di The Northman rilasciate alcuni giorni fa ci mostrano un Alexander Skarsgard sul piede di guerra, dunque, la cover di Total Film dedicata alla terza opera registica di Eggers si concentra nuovamente sul personaggio del già citato Skarsgard, presentandoci però anche la Olga di Anya Taylor-Joy.

Ambientato nell'Islanda del X secolo, The Northman ci permetterà di assistere al viaggio di Amleto (Skarsgard), principe vichingo partito alla ricerca dell'assassino di suo padre e rapitore di sua madre: si tratta di una storia piuttosto nota appartenente al romanticismo scandinavo, poi riadattata da Shakespeare nella celebre opera che prende il titolo proprio dal nome del suo protagonista.

Eggers si è affidato per l'occasione ad un cast di assoluto livello che, oltre ai già menzionati Skarsgard e Taylor-Joy, comprende nomi come Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke e Bjork. Per saperne di più, intanto, qui trovate il nuovo trailer italiano di The Northman.