The Northman: due clamorosi ingressi nel cast del nuovo film di Robert Eggers!

Robert Eggers si prepara alle riprese del suo nuovo film The Northman, per il quale ha già riunito un cast d'eccezione che include nomi quali Alexander e Bill Skarsgård, Nicole Kidman e Claes Bang, oltre alle star dei precedenti film The Witch e The Lighthouse Anya Taylor-Joy e William Dafoe.

Ora che la produzione si sta preparando a partire, abbiamo anche la conferma di nuove clamorose aggiunte al cast. Come rivelato in un post sui social media condiviso da un membro della troupe, Robert Eggers ha ingaggiato anche Björk per la parte di un personaggio chiamato The Slav Witch.

E, come se non bastasse, nel cast è stata inclusa anche Ísadóra Bjarkardóttir Barney, la figlia di Björk e Matthew Barney, che farà parte dell'ensemble insieme ad un'altra star di The Witch, Kate Dickie. La notizia è a dir poco clamorosa, in quanto la superstar danese - vincitrice del premio per la miglior interpretazione al Festival di Cannes per Dancer in the Dark di Lars Von Trier, che in quell'edizione portò a casa la Palma d'Oro - è assente dal mondo del cinema da ben quindici anni, col suo ultimo ruolo risalente al 2005 per il film Drawing Restraint 9 nel 2005, diretto dall'ex marito. Barney.

Ricordiamo che la storia di The Northman è ambientata in Islanda, è stata scritta da Eggers insieme al poeta e romanziere islandese Sjón e si svolge all'inizio del X secolo: racconta l'avventura di un principe nordico (Alexander Skarsgård) che cerca vendetta per la morte di suo padre. Il regista ha descritto il film come imponente e ambizioso, ma anche oscuro e insolitamente violento.