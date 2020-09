The Northman, tutto quello che dovete sapere sul nuovo horror di Robert Eggers!

Dopo aver contribuito alla rinascita dell'horror d'autore moderno con i suoi primi due film, gli acclamati The Witch e The Lighthouse, il regista Robert Eggers in questi giorni è al lavoro sul suo progetto più ambizioso, The Northman.

Le riprese sono attualmente in corso, nonostante la pandemia, quindi a differenza di molte produzioni cinematografiche attuali potrebbe arrivare in sala prima piuttosto che dopo. Ecco cosa sappiamo finora del progetto:

Sarà un revenge movie nel mondo norreno: il film è ambientato nell'Islanda del X secolo, col protagonista Amleth, diretto predecessore del principe Amleto, reso famoso dall'omonima opera di Shakespeare. La sua missione è quella di vendicare suo padre, ma data l'esistenza di diverse i versioni della leggenda scandinava cui il film si ispirerà, non è chiaro se Robert Eggers adatterà una di queste o se fornirà la sua versione della storia (optiamo per la seconda ipotesi).

: , già visti in The Witch, saranno anche in The Northman; insieme a loro anche , co-protagonista di The Lighthouse insieme a . Le clamorose new entry : il protagonista sarà interpretato Alexander Skarsgård , ma insieme a lui il cast è arricchito anche da Nicole Kidman, Ethan Hawke e Björk . Bill Skarsgård (fratello di Alexander noto per il ruolo in IT di Andy Muschietti) era stato scritturato ma ha dovuto lasciare per questioni di agenda.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita, ma qualcosa ci dice che The Northman potrebbe essere un buon partito per Cannes 2021. Staremo a vedere.