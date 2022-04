The Northman: debutto sotto tono al box office per il nuovo film di Robert Eggers

Dopo le anteprime del giovedì, come da consuetudine negli USA, arrivano le prime indicazioni al box office per i nuovi film in uscita. Tra le novità, sicuramente spiccano The Northman, The Unbearable Weight of Massive Talent e Troppo Cattivi. Purtroppo, però, sia le proiezioni che il debutto al botteghino non lasciano sperare per grandi incassi.

Prima di procedere nella lettura, teniamo a precisare che questi dati si limitano al mercato americano e all'uscita in anteprima in sale selezionate, perciò non rappresentano i risultati di una distribuzione a pieno regime.

Detto questo, dei tre film in questione, ad incassare di più è stato The Northman, il nuovo film epico del regista visionario Robert Eggers, autore anche di The Witch e The Lighthouse. In particolare, la sua ultima opera ha raccolto 1.35 milioni di dollari al suo debutto. Pur trattandosi solamente delle anteprime, rimane una cifra non particolarmente esaltante. Per fare un paragone, recentemente Morbius aveva debuttato con 6 milioni di dollari alle anteprime del giovedì.

Comunque, al di là del debutto sotto tono, anche le stime degli analisti prevedono un weekend di apertura da 10-12 milioni, piuttosto deludente per il budget elevato del film. Inoltre, un'eventuale delusione al botteghino segnerebbe l'ennesimo duro colpo per i film pensati per un pubblico adulto e slegati da franchise affermati, come già accaduto quest'anno con il clamoroso flop dello sfortunato Nightmare Alley.

Per quanto riguarda gli altri due film, invece, Troppo Cattivi, nuovo film d'animazione di Dreamworks, ha registrato 1,15 milioni di incasso, mentre The Unbearable Weight of Massive Talent ne ha raccolti 835 mila. Tuttavia, nonostante il debutto deludente, Troppo Cattivi dovrebbe guidare gli incassi del weekend con circa 15 milioni stimati.

Infine, non sorprende che un'ottima accoglienza della critica, ricevuta da tutti questi film, non sia riuscita a influire sugli incassi e sulle previsioni degli analisti. In particolare, ha destato scalpore il debutto con il 100% su Rotten Tomatoes di The Unbearable Weight of Massive Talent, nuova commedia action in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso.