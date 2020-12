The Northman, conclusa ufficialmente la produzione del nuovo film di Robert Eggers

Come riporta in esclusiva Indiewire, l'acclamato Robert Eggers (The VVitch, The Lighthouse) ha terminato dopo tre mesi di produzione le riprese del suo attesissimo The Northman, terzo lungometraggio scritto e diretto da uno dei registi più talentuosi e blasonati della sua generazione.

Il nuovo nuovo progetto di Robert Eggers è stato descritto come il titolo più ambizioso mai realizzato dal regista e con un cast d'eccezione praticamente all-star e composto da Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe; non sorprende insomma che il film aspiri a volare molto in alto.

In una recente intervista Eggers ha comunque dichiarato di aver trascorso cinque mesi lavorando alla pre-produzione di The Northman, per dare un'idea della complessità di un progetto comunque indipendente e non coperto da uno studio:

"Le dimensioni del progetto sono davvero enormi e ci sono così tante cose che vorrei fare e location che vorrei utilizzare che non credo di riuscirò a fare tutto ciò che vorrei. Sarà questa la grande sfida del mio nuovo film. Andiamo alla costante ricerca di nuove location o modifichiamo quelle che già abbiamo. Stiamo costruendo villaggi, realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando cavalli e creano le sceneggiature per il film".



The Northman non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se dovrebbe arrivare entro fine 2021.