The Northman, il compositore: 'Ha perfettamente senso che Bjork non canti nel film'

Quando fu annunciato The Northman, in molti erano entusiasti della partecipazione di Bjork, sempre attenta a centellinare le sue partecipazioni a progetti - sia musicali che cinematografici - ma al contrario di quanto ci si poteva aspettare, il suo ruolo non prevedeva inserti musicali da parte sua. Il compositore del film ha spiegato il motivo.

Robin Carolan, infatti, ha spiegato perfettamente perché la cantautrice islandese non canti nella pellicola epica di Eggers. Parlando delle fasi di composizione della colonna sonora di The Northman, realizzata insieme a Sebastian Gainsborough, ha detto:

"Guarda, se il film fosse stato fatto negli anni '90, forse avremmo tirato fuori qualche enorme momento pop del cazzo in cui Björk inizia a cantare, ma ora non siamo in quell'epoca e penso che tutti abbiano capito fosse giusto così. Sarebbe stato incredibilmente strano se la sua scena fosse diventata improvvisamente qualcosa che lei avrebbe inserito in un suo album, perché ti avrebbe immediatamente portato fuori dal mondo e dalla musica in generale".

Carolan ha anche ammesso di essersi preoccupato quando i fan hanno saputo del coinvolgimento di Bjork nel film, perché avrebbero potuto aspettarsi qualcosa di simile a Selmasongs, cioè la colonna sonora che ha realizzato per il film Dancer in the Dark. Poiché l'atmosfera dei due film è molto diversa, la musica per The Northman doveva essere il più possibile in linea con un dramma storico.

"Pensavo: 'No, non sarà mai così, perché non è quel tipo di film'. Quindi è stato un momento difficile, sicuramente è stato uno dei grattacapi che abbiamo avuto. Ma penso che alla fine abbiamo fatto qualcosa che ha soddisfatto tutti e penso che faccia bene il suo compito, quindi speriamo che anche il pubblico la pensi così".

Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Northman. Purtroppo spiace registrare un box-office sottotono per The Northman.