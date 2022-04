The Northman al cinema: 5 cose da sapere assolutamente prima di entrare in sala

Dopo l'ultimo sanguinoso trailer di The Northman, il terzo film scritto e diretto da Robert Eggers arriva finalmente nei cinema italiani: per prepararvi alla visione, abbiamo raccolto per voi 5 cose da sapere assolutamente su The Northman prima di entrare in sala.

Come sempre, le trovate nell'elenco qui sotto:

Un cast da eroi del Valhalla : The Northman è a mani basse la produzione più imponente e ambiziosa della carriera di Robert Eggers, e a testimoniarlo ci pensa il cast che include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe.

: The Northman è a mani basse la produzione più imponente e ambiziosa della carriera di Robert Eggers, e a testimoniarlo ci pensa il cast che include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe. Che cosa c'entra Shakespeare : la trama del film vede un principe vichingo di nome Amleth che, dopo che suo padre, il re, viene ucciso da suo fratello, ovvero lo zio del protagonista, fugge dal suo regno, giurando di tornare e vendicarsi. Se queste informazioni vi fanno tornare in mente la tragedia di William Shakespeare Amleto, è perché Eggers ha adattato la storia dell'Amleto dello storico danese Saxo Grammaticus, vissuto nel XII secolo, la stessa storia che Shakespeare utilizzò per la sua leggendaria opera.

: la trama del film vede un principe vichingo di nome Amleth che, dopo che suo padre, il re, viene ucciso da suo fratello, ovvero lo zio del protagonista, fugge dal suo regno, giurando di tornare e vendicarsi. Se queste informazioni vi fanno tornare in mente la tragedia di William Shakespeare Amleto, è perché Eggers ha adattato la storia dell'Amleto dello storico danese Saxo Grammaticus, vissuto nel XII secolo, la stessa storia che Shakespeare utilizzò per la sua leggendaria opera. Da quali film conoscete il regista : Robert Eggers, classe '83, nonostante sia entrato nell'industria del cinema solo dal 2015, si è già fatto un nome nel circuito indipendente guadagnandosi lo status di regista cult grazie ai suoi due precedenti film The Witch e The Lighthouse. The Northman è il suo terzo film, e ancora una volta rispecchia la sua passione per i titoli di una sola parola anticipati dall'articolo 'The': un cinema secco, diretto, senza fronzoli già dal titolo.

: Robert Eggers, classe '83, nonostante sia entrato nell'industria del cinema solo dal 2015, si è già fatto un nome nel circuito indipendente guadagnandosi lo status di regista cult grazie ai suoi due precedenti film The Witch e The Lighthouse. The Northman è il suo terzo film, e ancora una volta rispecchia la sua passione per i titoli di una sola parola anticipati dall'articolo 'The': un cinema secco, diretto, senza fronzoli già dal titolo. A proposito del titolo : il film come detto si intitola The Northman, che è anche il cognome del vampiro che Alexander Skarsgård ha interpretato in True Blood, la serie tv della HBO che lo ha fatto conoscete al grande pubblico. Nello show l'attore era Eric Northman, un vichingo del X secolo trasformato in un vampiro.

: il film come detto si intitola The Northman, che è anche il cognome del vampiro che Alexander Skarsgård ha interpretato in True Blood, la serie tv della HBO che lo ha fatto conoscete al grande pubblico. Nello show l'attore era Eric Northman, un vichingo del X secolo trasformato in un vampiro. I soliti noti: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie avevano precedentemente presto parte al primo film di Robert Eggers, The Witch, uscito nel 2015. Invece Willem Dafoe era stato insieme a Robert Pattinson il co-protagonista del secondo film dell'autore, The Lighthouse, uscito in Italia nel 2020 durante i primi mesi di lockdown.

