The Northman: in arrivo la soundrack in digitale e copia fisica!

Le prime recensioni di The Northman, nuovo film di Robert Eggers, sono positive, e mentre i fan attendono l'uscita in sala prevista per il 21 Aprile, arriva una data d'uscita per la soundtrack del film.

La colonna sonora, realizzata da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough, sarà infatti pubblicata in digitale e in copia fisica a partire dal 22 Aprile. Per il film Eggers ha scelto due compositori in grado di creare una soundtrack unica e autentica. Carolan e Gainsborough hanno infatti dichiarato che il regista aveva le idee chiare nel momento in cui li ha chiamati. "Robert voleva che il mondo di The Northman risultasse duro e scomodo, e che tutto sembrasse incrostato di fango e sangue secco, quindi era fondamentale che la colonna sonora rispecchiasse questo aspetto" hanno detto i due.

I compositori, che hanno lavorato in precedenza molto nell'elettronica, hanno svolto ricerche approfondite sulla musica dell'era vichinga durante la creazione della colonna sonora, composta da quaranta tracce. Il tono, alla fine, risulta prevalentemente inquietante. Per crearlo i due si sono serviti per la maggior parte di archi in modo da emulare il suono di un ruggente, uno strumento antico in grado di creare frequenze bassissime.

Ora, mentre attendiamo l'uscita del film, ci godiamo il trailer di The Northman. E, ovviamente, diamo un'occhiata alle foto della copia fisica della soundtrack in arrivo, che troverete in fondo all'articolo.

Ecco i brani dell'album:

1. Approaching Hrafnsey

2. The King

3. Entering the Temple

4. Last Teardrop

5. Blood Tree

6. Strike, Brother

7. Escape

8. I Will Avenge You, Father

9. The Land of the Rus

10. A Burning Barn

11. Seeress

12. Raven's Omen

13. Storm At Sea / Yggdrasill

14. Iceland

15. I Will Save You, Mother

16. Slave Work

17. Guðrún

18. Follow The Vixen's Tail

19. He-Witch

20. Draugr

21. Mound Dweller

22. To The Games

23. Birch Woods

24. First Of Many

25. Trollish Sorcery

26. Svið Night, Part 1

27. Svið Night, Part 2

28. I Am Your Death

29. Come Morning

30. I Am His Vengeance

31. Óðinn

32. Valkyrie

33. Vestrahorn

34. Hidden Valley

35. Blood Tree, Part 2

36. Blóð Inside / I Choose Both

37. A Maiden King

38. The Wolf has Grown

39. The Gates of Hel / Slain by Iron

40. Hekla

41. Cut the Thread of Fate

42. Make Your Passage / Valhöll

43. Ættartré / End Credits