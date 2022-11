The Northman arriva su Sky: quando vedere il fantasy norreno con Anya Taylor Joy

La programmazione di Sky per le festività natalizie si arricchisce ulteriormente con The Northman, nuovo fantasy scritto e diretto da Robert Eggers con protagonisti Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy.

Il film, produzione Focus Features che racconta la storia di vendetta che ha ispirato l Amleto di Shakespeare e rivisita i miti norreni, le saghe islandesi e le leggende vichinghe attraverso l'attenzione di Eggers sull'arte e i dettagli autentici, arriva in prima tv su Sky da oggi mercoledì 23 novembre: sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, ma anche in streaming su NOW e disponibile on demand in qualità 4K.

La storia di The Northman è quella di un giovane principe vichingo che vuole vendicare l’omicidio del padre. Il film, il più ambizioso della carriera in termini produttivi per Robert Eggers, già regista degli acclamati horror di folklore The Witch e The Lighthouse, include nel cast oltre ad Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy, anche Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe. Il film, nonostante l'ampio consenso ottenuto dalla critica, è stato purtroppo per Eggers un flop al box office: con un budget di produzione stimato tra i 70 e i 90 milioni di dollari, ha incassato a livello globale 'solo' 69 milioni. Se siete fra coloro che non sono andati al cinema, comunque, adesso avrete modo di rifarvi grazie a Sky.

