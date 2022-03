The Northman: Anya Taylor-Joy nel nuovo poster e uscita anticipata in Italia!

Universal Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster internazionale per The Northman, il nuovo film dall'acclamato regista Robert Eggers, che torna nelle sale tre anni dopo The Lighthouse con Robert Pattinson. Nel poster possiamo notare i principali protagonisti del film: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman e anche Ethan Hawke.

La storia di The Northman seguirà le vicende di un giovane principe vichingo, interpretato proprio da Alexander Skarsgard, nel suo viaggio alla ricerca di vendetta per il brutale omicidio del padre: omicidio che ci viene mostrato dal materiale promozionale tra urla di guerra, eserciti vichinghi e un mantra che il nostro protagonista ripete in continuazione per non dimenticare quello che sembra ormai diventato lo scopo della sua vita.

Come rivelato dal nuovo trailer italiano della pellicola, The Northman arriverà nelle nostre sale il 21 aprile 2022, in contemporanea quindi con l'uscita statunitense.

Skarsgard ha ammesso di esser stato messo seriamente alla prova dal ruolo di Amleth, tanto fisicamente quanto dal punto di vista mentale.

"Fisicamente e mentalmente è stato il ruolo più difficile che abbia mai affrontato, ma anche il più gratificante. Le giornate sono state lunghe e faticose, eravamo immersi nel fango, o sulla cima di queste montagne esposti al freddo e al vento. La settimana precedente stavo lavorando a Succession, in cui interpreto un milionario con una villa sul lago di Como. Quindi sono letteralmente passato dall'interpretare uno dei tipi più ricchi del pianeta, circondato da yacht e da elicotteri e lusso, al volare in Islanda per farmi incatenare e trascinare nel fango" sono state le parole dell'attore.

Le atmosfere a cui Eggers ci ha abituati in passato sembrano esserci tutte: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Skarsgard ha raccontato di esser diventato una vera bestia per The Northman.