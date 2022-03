The Northman, Anya Taylor-Joy non teme il freddo e il fango: 'È stato fantastico!'

Ascendere all'Olimpo di Hollywood ha un prezzo: per lasciare il segno nel mondo della settima arte bisogna spesso mettere da parte ogni indugio e concedersi anche a prove fisiche che non tutti affronterebbero a cuor leggero, come quelle con cui hanno dovuto avere a che fare i protagonisti di The Northman.

Il film di Robert Eggers ambientato in epoca vichinga sembra voler esasperare quel già forte contatto con la natura che traspariva da ogni scena dei precedenti lavori del regista di The Witch, mettendo i propri protagonisti a stretto contatto con pioggia, acqua, fango, freddo e quant'altro.

Un'esperienza che, però, non sembra aver scoraggiato Anya Taylor-Joy: la star di Last Night in Soho, recentemente apparsa nel nuovo poster di The Northman, ha infatti spiegato di essersi divertita moltissimo durante le riprese, e di esser stata anche parecchio esigente circa la resa dei suddetti disagi nel risultato finale.

"Gli stunt dicevano: 'Ora possiamo uscire dall'acqua?' E io ero tipo: 'Ma è fantastico! La natura! Siamo fuori, possiamo fare arte!' Io stavo congelando, e se non fossi apparsa congelata mi sarei innervosita moltissimo" sono state le parole di Anya Taylor-Joy. Decisamente lo spirito giusto per un film del genere, non trovate? Vediamo, intanto, cos'ha detto Alexander Skarsgard sulla sua esperienza in The Northman.