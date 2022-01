The Northman: Anya Taylor-Joy e Alexander Skarsgård nel trailer italiano, ecco quando esce

Universal Pictures ha diffuso in streaming anche il trailer italiano di The Northman, nuova fatica del regista Robert Eggers, che sceglie nuovamente di dedicarsi al genere folk horror, che ha contribuito a rinvigorire con la sua opera prima, The Witch, uscita nel 2015. Da quel film ritrova nel cast Anya Taylor-Joy e c'è anche Nicole Kidman.

Rispetto alla data d'uscita americana, The Northman arriverà nelle sale italiane con un leggero ritardo. La pellicola uscirà infatti nelle nostre sale il 28 aprile 2022, venti giorni dopo la release in patria. Protagonista del film è Alexander Skarsgård, mentre nel resto del cast - di prim'ordine - troviamo Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke e Bjork.

La storia di The Northman seguirà le vicende di un giovane principe vichingo, interpretato proprio da Alexander Skarsgard, nel suo viaggio alla ricerca di vendetta per il brutale omicidio del padre: omicidio che proprio in questo trailer ci viene mostrato tra urla di guerra, eserciti vichinghi e un mantra che il nostro protagonista ripete in continuazione per non dimenticare quello che sembra ormai diventato lo scopo della sua vita.

Il film includerà diverse reunion per Eggers, visto che il regista ha già lavorato con la Taylor-Joy e la Dickie per The Witch e con Dafoe per il più recente The Lighthouse, entrambe pellicole ampiamente acclamate dalla critica e dal pubblico.

Le atmosfere a cui Eggers ci ha abituati in passato sembrano esserci tutte: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Skarsgard ha raccontato di esser diventato una vera bestia per The Northman.