The Northman, Alexander Skarsgard ruggisce la sua voglia di vendetta nelle nuove foto

Non sarà un'atmosfera particolarmente rilassata, quella che troveremo in The Northman: il nuovo film di Robert Eggers sembra promettere letteralmente fuoco e fiamme, almeno stando a quanto leggiamo sul volto di un Alexander Skarsgard più incollerito che mai nelle nuove foto del film in uscita il prossimo aprile.

Dopo le foto di The Northman mostrateci qualche settimana fa, infatti, nelle nuove immagini del film di Eggers ritroviamo l'attore di True Blood e The Legend of Tarzan nei panni di Amleth, il protagonista in cerca di vendetta dopo l'assassinio di suo padre (Ethan Hawke) per mano di suo zio Fjolnir (Claes Bang), lo stesso Fjolnir responsabile del rapimento di sua madre (Nicole Kidman).

Le nuove foto ci mostrano dunque anche i personaggi di Ethan Hawke e Claes Bang, insieme allo stregone interpretato da Ingvar Sigurdsson: "L'accuratezza storica non è particolarmente importante, nel cinema. Dracula di Bram Stoker, di Francis Ford Coppola, è uno dei film meglio realizzati di sempre a mio avviso, ma non è storicamente accurato. È una cosa che apprezzo, per qualche motivo. Mi eccita" ha dichiarato recentemente Robert Eggers parlando del suo nuovo film.

Nel cast dell'ultimo lavoro del regista di The Witch, vi ricordiamo, troveremo anche Willem Dafoe, Bjork e Anya Taylor-Joy. Qui, nel frattempo, trovate l'ultimo trailer italiano di The Northman.