The Northman, Alexander Skarsgard è un principe vichingo nel primo trailer ufficiale!

L'attesa che circonda The Northman è quella che si conviene ad ogni nuovo lavoro di un regista che, da qualche anno a questa parte, sta letteralmente riscrivendo le regole dell'horror: Robert Eggers ha già dimostrato di saperci fare con The Witch e The Lighthouse, ma saprà ripetersi con questa storia di vichinghi e vendette?

La data d'uscita di The Northman è stata svelata nelle scorse settimane: proprio in queste ore possiamo invece finalmente dare un'occhiata al primo trailer ufficiale del nuovo film di Eggers, che nel suo cast conta nomi come quelli di Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke e Bjork.

La storia di The Northman seguirà le vicende di un giovane principe vichingo, interpretato proprio da Alexander Skarsgard, nel suo viaggio alla ricerca di vendetta per il brutale omicidio del padre: omicidio che proprio in questo trailer ci viene mostrato tra urla di guerra, eserciti vichinghi e un mantra che il nostro protagonista ripete in continuazione per non dimenticare quello che sembra ormai diventato lo scopo della sua vita.

Le atmosfere a cui Eggers ci ha abituati in passato sembrano esserci tutte: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Skarsgard ha raccontato di esser diventato una vera bestia per The Northman.