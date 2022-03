The Northman, Alexander Skarsgard: 'Il mio lavoro più difficile, anche mentalmente'

Alexander Skarsgard non è nuovo agli sforzi fisici importanti: già il ruolo di Tarzan mise l'attore a dura prova da questo punto di vista, ma nessun film, almeno stando alle parole del diretto interessato, sembrerebbe aver messo Skarsgard in difficoltà quanto il The Northman di Robert Eggers.

Mentre le nuove foto ufficiali di The Northman ci mostrano il personaggio di Anya Taylor-Joy, infatti, Skarsgard non si nasconde e ammette di esser stato messo seriamente alla prova dal ruolo di Amleth, tanto fisicamente quanto dal punto di vista mentale.

"Fisicamente e mentalmente è stato il ruolo più difficile che abbia mai affrontato, ma anche il più gratificante. Le giornate sono state lunghe e faticose, eravamo immersi nel fango, o sulla cima di queste montagne esposti al freddo e al vento. La settimana precedente stavo lavorando a Succession, in cui interpreto un milionario con una villa sul lago di Como. Quindi sono letteralmente passato dall'interpretare uno dei tipi più ricchi del pianeta, circondato da yacht e da elicotteri e lusso, al volare in Islanda per farmi incatenare e trascinare nel fango" sono state le parole dell'attore.

Vedremo se tutti questi sforzi avranno dato il risultato sperato: il nuovo film di Robert Eggers, vi ricordiamo, arriverà in Italia il prossimo aprile! Qui, intanto, trovate il nuovo trailer italiano di The Northman.