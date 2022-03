The Northman: Alexander Skarsgard e Anya Taylor-Joy al centro del nuovo poster

Dopo l'ultimo poster di The Northman, incentrato sui protagonisti del film, Universal ne ha appena pubblicato uno nuovo, che ci permette di dare un nuovo sguardo ai membri principali del cast della prossima pellicola di Robert Eggers, visionario autore di The Witch e The Lighthouse.

In questo nuovo poster, che potete esaminare in calce alla notizia, hanno un ruolo di rilievo, ovviamente, Anya Taylor-Joy e Alexander Skarsgard, rispettivamente nei panni di Olga e del principe Amleth, entrambi al centro della campagna marketing di The Northman in svariate interviste, immagini e locandine. A tal proposito, vi consigliamo di recuperare una delle ultime dichiarazioni di Alexander Skarsgard, che ha definito The Northman "il suo lavoro più difficile".

In questo caso, troviamo Taylor-Joy in primo piano, mentre Skarsgard le fa da sfondo, riempiendo il centro del poster. Sempre al centro dell'immagine, compare un'altra delle più grandi star di questo invidiabile cast, ovvero Nicole Kidman, che interpreterà la regina Gudrun, madre di Amleth. Alla sua destra, figura Ethan Hawke, nei panni del marito e re Aurvandil. A sinistra, invece, Claes Bang, che potreste conoscere per il ruolo di protagonista nel film vincitore della Palma d'oro del 2017, The Square, e che, in The Northman, sarà l'antagonista Fjolnir, zio di Amleth.

Trovano spazio, poi, anche Willem Dafoe e Bjork, rispettivamente nei ruoli secondari di Heimir il Folle e de La profetessa. La composizione è anche accompagnata dal sottotitolo "Conquista il tuo destino", già apparso nei precedenti filmati promozionali.

Infine, nel caso vi foste persi il trailer di The Northman, vi ricordiamo che il film narrerà l'epica storia del principe Vichingo Amleth, intenzionato a vendicare la morte del padre, avvenuta per mano dello zio Fjolnir.