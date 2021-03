The Northman: Alexander Skarsgård è diventato 'una bestia' per il film di Robert Eggers

In queste settimane il regista Robert Eggers è a lavoro sulla post-produzione di The Northman, la sua nuova fatica dopo i successi nel circuito indipendente ottenuti con gli horror The Witch e The Lighthouse.

Dalla sua premessa - la storia di vendetta di un principe vichingo ambientata nel X secolo - The Northman promette di distanziarsi leggermente dalle atmosfere horror dei due lavori precedenti, ma ciò non vuol dire che sarà meno terrificante: anzi, secondo quanto dichiarato dall'attore Ralph Ineson gli spettatori ne vedranno delle belle.

Ineson, che aveva già lavorato con Eggers in The Witch, si è detto convinto che The Northman sarà un capolavoro: "E' un film enorme. Ho visto un montaggio di quattro minuti di una sola scena e sono rimasto sbalordito. L'immaginazione di Rob Eggers che si sposa con il folklore vichingo, Gesù ragazzi ... E Alex Skarsgård è diventato una bestia, davvero: c'è una scena in cui combatte contro un nemico in battaglia, si china su di lui e gli strappa la gola a morsi, urla agli dei e si strappa le vesti. E tu pensi: 'Oh mio Dio, è diventato un mostro'".

Ricordiamo che, oltre a Skarsgård e Ineson, il cast di The Northman include anche Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Claes Bang e Björk. La Taylor-Joy e Dafoe erano stati in precedenza i protagonisti di The Witch e The Lighthouse, rispettivamente, mentre Nicole Kidman ha elogiato The Northman in una recente intervista promozionale.