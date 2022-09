The Nightmare Before Christmas, il sequel arriverà? Parla il regista

Sono tanti anni che si parla del possibile arrivo di un sequel di The Nightmare Before Christmas, film che è ormai un punto fermo delle festività Natalizie. La cosa non è mai andata a buon fine, e ora ci si chiede se la pellicola concepita da Tim Burton e diretta da Henry Selick avrà effettivamente un altro capitolo: ecco cosa ha detto Selick.

Il regista ha rivelato a Collider che negli anni si è effettivamente parlato diverse volte di un possibile sequel, ma la cosa non è mai andata a buon fine. "Inizialmente, dicevano ogni volta: 'Ma dovrà essere in CGI.' E quella non è stata una buona base per me. Certamente lo era per Tim Burton". Dunque o si ritorna in stop-motion o nulla per Selick. Ma non bisogna darsi per vinti, perché il regista ha proposto un'altra soluzione.

Partendo dal presupposto che con l'avvento di Disney+ le cose sono sicuramente cambiate nel panorama, rendendo il rilascio di qualunque tipo di prodotto più semplice, Selick ha tirato fuori un'altra possibilità, che non ha ancora mai proposto a nessuno. "L'idea di un cortometraggio non è mai emersa in passato... Credo che Tim potrebbe essere aperto a un corto" ha detto il regista. "Dovrebbe essere davvero rinfrescante... una nuova interpretazione per poter giustificare la realizzazione di un sequel, ma un corto ha senso".

E voi, cosa ne pensate della proposta di Selick? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di The Nightmare Before Christmas!