The Nightmare Before Christmas, che fine ha fatto il prequel? Ne parla Henry Selick

Le ultime dichiarazioni sul sequel di The Nightmare Before Christmas risalgono al settembre 2022, e oggi, a più di un anno di distanza, il regista Henry Selick torna a parlare dello spinoso argomento... ma le speranze di assistere a un secondo capitolo della saga sono tutt'altro che rosee.

Il motivo? La gran mole di lavoro richiesta per il primo film. "La prima pellicola è perfetta, ha debuttato nel momento perfetto ed è diventata qualcosa di sempre più grande, nel corso degli anni" ha dichiarato Selick. "Penso che Tim [Burton] si ritrovi a pensare: perché banalizzare il tutto? Certamente, non ha bisogno di realizzare un sequel per guadagnare qualche soldo in più. Ha creato così tanti successi, e finora a nessuno è balenata in mente un'idea valida per realizzare un proseguimento. Spetta a Tim decidere. No, probabilmente nessuna intuizione riuscirà a convincerlo".

La possibilità di un prequel, invece, appare più plausibile. "Potremo spiegare come ha fatto Jack a diventare il re di Halloween Town" è stato il commento del regista di Coraline e Wendell e Wild. Tuttavia, la probabilità rimane bassa.

In effetti, le parole di Selinck sono estremamente sensate. Nightmare Before Christmas (conosciuto anche come Tim Burton's The Nightmare Before Christmas) ha ottenuto un successo strepitoso, e ancora oggi, a trent'anni dal debutto, continua a influenzare prepotentemente l'immaginario collettivo. Un prequel o un sequel sbagliato getterebbe cattiva luce sulla storia originale. Nel cast di doppiatori originali, ricordiamo Chris Sarandon (Jack Skeletron), Danny Elfman (il canto del protagonista), Catherine O'Hara (Sally) e Paul Reubens (Vado).

A questo punto, però, l'intramontabile dibattito torna a manifestarsi: The Nightmare Before Christmas è un film di Halloween o di Natale?