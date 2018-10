The Nightmare Before Christmas: Henry Selick aveva tagliato la testa a Tim Burton

Henry Selick, regista del cult The Nightmare Before Christmas, ha raccontato al The Hollywood Repoter che durante la produzione del film fu girata una scena nella quale veniva tagliata la testa a Tim Burton, scena che però poi fu esclusa dal montaggio finale.

"Alla fine del film c'è una scena - e mi dispiace davvero di averla dovuta eliminare - in Jack torna e vediamo Sandy Claws e c'è la neve e Natale arriva a Halloween Town", ha detto Selick durante un'intervista per la celebrazione del venticinquesimo anniversario del film.

"Ci sono un sacco di cittadini di Halloween Town che si godono gli sport invernali e la neve e si vedono i vampiri giocare a hockey. A un certo punto colpiscono la zucca spedendola direttamente verso la cinepresa, ma in origine quella zucca era in realtà la testa di Tim Burton. Ricordo che è stato davvero divertente realizzare quella versione. Ma Denise Di Novi [una dei produttori, ndr] mi prese da parte e mi disse: "Ehi, Henry, senti ... non credo che a Tim piacerà vederlo.' Oggi mi sento uno stupido per non essere andato direttamente da Tim per chiedere il suo permesso. Non so se l'inquadratura esiste ancora, ma mi piacerebbe sostituirlo con quella che si vede nel film. Oggi con i blu-ray farlo sarebbe uno scherzo. E, tra l'altro, so per certo che Tim ne sarebbe felicissimo."

Nel video qui sotto potete vedere la scena in questione, ovviamente nella versione censurata senza testa mozzata di Burton.