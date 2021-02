The Nightmare Before Christmas, il cult animato di Tim Burton avrà un sequel ufficiale

È stato confermato nelle ultime ore che l'amatissimo The Nightmare Before Christmas di Tim Burton e diretto da Henry Selick avrà un sequel ufficiale, dato che la Disney Publishing ha annunciato di aver ingaggiato Shea Ernshaw (Winterwood) per scrivere un romanzo young adult ambientato direttamente dopo gli eventi del film in stop motion.

La nuova storia - attualmente senza titolo - sarà raccontata dal punto di vista di Sally e prenderà piede qualche tempo dopo lo scambio del suo primo bacio con Jack Skelington nella romantica cornice della Spiral Hill, con i due che (novità più importante) sono ora ufficialmente marito e moglie, sposati. La nuova avventura di Sally inizierà quando libererà accidentalmente un pericoloso cattivo per le strade di Halloween Town che metterà in pericolo Jack, la stessa cittadina e anche i villaggi limitrofi che fanno parte dell'universo narrativo del film, inclusa anche una città inedita che i fan non hanno mai visto prima.



Lo stesso Ernshaw ha spiegato: "Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally è ambientato poco dopo gli eventi del film ma la storia da raccontare è sempre quella del grande amore tra lei e Jack. Ma è anche un racconto di formazione per Sally, mentre la vediamo destreggiarsi sotto il nuovo titolo regale di Pumpkin Queen di Halloween Town. Introdurremo anche nuovi e cupi personaggi e nuove ambientazioni".



