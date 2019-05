The Nightingale: il trailer ufficiale del film di Jennifer Kent presentato a Venezia

Dopo l'acclamato Babadook, Jennifer Kent torna al cinema con The Nightingale, pellicola presentata in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria e il premio Marcello Mastroianni ad un attore emergente assegnato a Baykali Ganambarr. Il film è prodotto da Bron Studios.

Ambientato durante la colonizzazione dell'Australia nel 1825, The Nightingale vede una giovane donna irlandese, Claire (Aisling Franciosi), che cerca vendetta per l'omicidio dell'intera sua famiglia da parte delle guardie britanniche, in particolare il capitano.

Per riuscire nel suo piano, Claire si affida ad un aborigeno; anche l'uomo è stato segnato da una serie di soprusi subiti in passato.



The Nightingale è stato presentato al Lido di Venezia nel corso dell'ultima mostra del cinema, ottenendo due riconoscimenti dalla critica, in particolare il Premio Speciale della Giuria.

La pellicola è stata presentata al Sundance, così come a San Francisco e Miami. L'uscita nei cinema degli Stati Uniti è prevista per il mese di agosto.

Jennifer Kent è una delle registe horror più apprezzate. La presenza di una sola regista donna in Concorso alla Mostra di Venezia suscitò diverse polemiche; Guillermo del Toro sulla parità dei diritti si espresse proprio in relazione di quelle critiche, essendo presidente della giuria.

E Jennifer Kent per Wonder Woman? Diversi anni fa ci fu un'indiscrezione che non venne confermata sul coinvolgimento della regista nel progetto. Wonder Woman è stato diretto poi da Patty Jenkins.