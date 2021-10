The Night House - La casa oscura: su Disney+ un vero horror da non perdere

Da oggi sulla popolare piattaforma di streaming on demand Disney+ arriva un horror da non perdere: il titolo da segnarvi è The Night House - La casa oscura, il punto di ritrovo invece è ovviamente Star, il 'canale' di Disney+ con contenuti non adatti ai minori.

Il film racconta la storia di Beth (interpretata da Rebecca Hall), una donna sconvolta dalla morte inaspettata di suo marito: rimasta sola nella casa sul lago che lui le ha costruito, Beth cerca di fare del suo meglio per tenere tutto sotto controllo, ma poi arrivano gli incubi, visioni inquietanti di una presenza nella casa che la chiama a sé con un fascino spettrale che per qualche ragione per Beth è irresistibile. Contro il parere dei suoi amici, la donna inizia a scavare tra le cose di suo marito alla ricerca di risposte, ma quello che trova conduce solo ad altri segreti, sempre più strani ed inquietanti.

The Night House - La casa oscura è diretto da David Bruckner, regista che si è fatto un nome nel circuito indipendente e low-budget con opere come The signal e Il rituale (recuperate la nostra recensione de Il rituale, horror disponibile su Netflix), ma soprattutto con i vari segmenti firmati nei film ad episodi di e con il collettivo Radio Silence, come 'Amateur Night' da V/H/S e 'The Accident' da Southbound: la sua nuova opera, che è un horror di prospettive e spazi con tantissime idee visive e molte cose da dire, forse è addirittura il suo lavoro migliore.

Ma, come sempre, sarete voi a giudicare: se cercate altri film o serie tv da recuperare in streaming, ecco le uscite Disney Plus di novembre 2021.