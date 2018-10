The Night Comes for Us: Netflix ha rilasciato il trailer del film

Il servizio di streaming digitale Netflix ha appena rilasciato il trailer di presentazione di The Night Comes for Us , il nuovo film originale in uscita il 19 ottobre sulla piattaforma.

Sangue e un bel po' d'azione, questo promette il nuovo trailer del film originale Netflix intitolato The Night Comes For Us, in arrivo il 19 ottobre. Dopo che un assassino d'èlite risparmia la vita di una ragazzina durante un massacro, scopre che la sua vita è in pericolo quando giura di proteggerla ad ogni costo.

Nel cast di The Night Comes For Us c'è Iko Uwais nei panni del protagonista, l'assassino mercenario della Triade che si trova a dover fronteggiare orde su orde di gangster per proteggere la vita della ragazzina.

The Night Comes for Us è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest di quest'anno che si è tenuto ad Austin, in Texas, il 22 settembre scorso. Solo quattro giorni dopo è stato annunciato che Netflix ha acquisito i diritti della pellicola, facendone una sua produzione originale.