The Night Clerk: nel cast anche Ana De Armas, Helen Hunt e John Leguizamo

Poche ore fa le star Ana de Armas, Helen Hunt e John Leguizamo hanno siglato l'accordo per entrare nel nuovo thriller di Michael Cristofer, The Night Clerk.

Qualche tempo fa vi avevamo riportato che Tye Sheridan avrebbe recitato nel ruolo del protagonista in The Night Clerk, e da oggi l'attore di Ready Player One e X-Men: Apocalypse è ufficialmente in buona compagnia: il cast del film di Cristofer si è infatti arricchito con nomi piuttosto importanti, che di certo contribuiscono non poco ad aumentare l'attesa intorno al progetto.

La bellissima Ana De Armas infatti ha recentemente affiancato il suo nome a pellicole di enorme successo come Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve e Knock Knock di Eli Roth, senza parlare dell'attrice premio Oscar Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, Cast Away, What Women Want - Quello che vogliono le donne) e il veterano John Leguizamo (La Terra dei Morti Viventi, John Wick, John Wick 2). Come se non ci fosse già abbastanza carne al fuoco, va ricordato che Michael Cristofer è stato lo sceneggiatore di Le Streghe di Eastwick di George Miller e ha addirittura vinto il Premio Pulitzer con la sua opera teatrale The Shadow Box.

Il film racconterà la storia di Bart Bromley (Sheridan), un impiegato notturno di un hotel affetto da autismo che sfrutta le telecamere di sorveglianza per spirare gli ospiti al fine di migliorare le sue qualità di interazione sociale. Diventerà suo malgrado il primo sospettato nell'omicidio di una giovane donna, ma si rifiuterà di fornire agli investigatori della polizia le registrazioni illegali che servirebbero a scagionarlo. Inoltre farà la conoscenza di Andrea, una bellissima ospite che finirà nel mirino del vero serial killer.

Le riprese del film sono iniziate il 21 maggio e si protrarranno per un mese, fino al 22 giugno.