The Nice Guys: Russell Crowe e Ryan Gosling spalancano la porta al sequel

Russell Crowe sta per tornare nei cinema con il nuovo horror L’esorcista del Papa e durante una chiacchierata su KFC Radio ha rivelato di essere pronto a tornare a lavorare con Ryan Gosling su un possibile sequel di The Nice Guys.

Il trailer de L’esorcista del Papa ci ha mostrato Russell Crowe alle prese con il diavolo nel film ispirato alla vita di Gabriele Amorth e mentre non vediamo l’ora di scoprire l’attore in questa veste inedita, il neozelandese lascia trapelare la possibilità di vederlo ancora nei panni dell’investigatore privato nel seguito del film del 2016 diretto da Shane Black.

Russell Crowe ha raccontato così una sua chiacchierata con il collega Ryan Gosling a proposito di un’idea riguardante il sequel di The Nice Guys: “Vogliamo chiamarlo - Nice Guys: The Mexican Detectives-. Bang! Saremmo io e Ryan intenti nel cercare di passare come detective messicani”.

Forse non si tratta di nient’altro che di un gioco tra i due attori, ma l’idea di vederli ancora insieme sul grande schermo risulta comunque allettante e il fatto che le due star, per quanto super impegnate nei propri progetti già in produzione, siano ben disposte in merito, lascia sicuramente più di una porta aperta in tal senso.

In attesa di nuove informazioni vi lasciamo a un’analisi a posteriori di The Nice Guys.