The Next Three Days, tutti i segreti sulle tecniche di scassinamento presenti nel film

The Next Three Days racconta la storia di un uomo che, dopo che la moglie è stata condannata con l'accusa di aver ucciso il suo capo durante una lite, cerca di farla evadere di prigione dopo che la donna ha tentato il suicidio. Ma quanto sono vere le tecniche di "fuga" utilizzate nella pellicola?

Quando si parla di film che raccontano grandi evasioni molto spesso si cade nel terreno del surreale. Alcune dinamiche risultano talmente assurde da far dubitare del realismo delle tecniche utilizzate per raccontare le fughe rocambolesche dei protagonisti. Per The Next Three Days però sembra che il regista abbia dato particolare importanza all'aderenza con il reale di ciò che veniva raccontato, cercando di utilizzare all'interno della pellicola tecniche di evasione che fosse quantomeno verosimili.

Una delle curiosità più incredibili di The Next Three Days riguarda proprio il modo in cui diverse tecniche di scassinamento utilizzate nel film siano veramente adoperate da alcuni ladri professionisti. La tecnica della "bump key" usata all'interno del film è una delle più diffuse con serrature vecchie e meno complesse dal punto di vista tecnico. Insomma, si parla di un metodo utilizzato con le serrature a cilindro che, attualmente, sono poco usate. Diversa, invece, è la storia che riguarda la tecnica della "the car lock tennis ball" che è stata poi successivamente definita come un falso mito in un episodio del 2007 del programma televisivo MythBusters.

