The Next Three Days, 5 cose che forse non sapete sul thriller con Russel Crowe

Questa sera su Rete 4 torna in onda The Next Three Days, thriller del 2010 diretto da Paul Haggis che vede come protagonista Russell Crowe in una storia di grande tensione e adrenalina. Il cast include anche Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde, Brian Dennehy e RZA.

Nel film, John Brennan e la moglie Lara stanno facendo colazione insieme al loro piccolo Luke quando la polizia irrompe con un mandato d'arresto per omicidio a carico della donna. Dopo aver fallito nella difesa in tribunale, convinto dell'innocenza della moglie, John mette da parte la sua indole da tranquillo insegnante di lettura e padre di famiglia e tenterà disperatamente di liberarla.

In occasione del suo ritorno in tv, ecco 5 curiosità e retroscena su The Next Three Days:

Il film è un remake del thriller francese Pour elle di Fred Cavayé.

di Fred Cavayé. La cosiddetta tecnica della "bump key" utilizzata dal protagonista per tentare di aprire una porta della prigione è effettivamente efficace con serrature vecchie ed economiche, mentre la tecnica della pallina da tennis per bloccare l'auto è stata sfatata da MythBusters.

per bloccare l'auto è stata sfatata da MythBusters. Crowe è sempre stato la prima scelta del regista per interpretare John, ma al tempo l'attore stava lavorando a Robin Hood e avrebbe voluto prendersi una pausa dalle grande produzioni. Tuttavia, rimase talmente colpito dalla sceneggiatura che decise di prendervi parte ugualmente.

Haggis ha scelto Pittsburgh come ambientazione principale del film perché voleva una città relativamente vicina al confine canadese, immaginando che sarebbe stata la destinazione più logica dopo un'evasione. Inoltre cercava una location meno familiare al grande schermo rispetto alle solite New York o Chicago.

Elizabeth Banks ha incontrati dei reali detenuti e delle guardie per farsi un'idea migliore sulla vita di prigione. L'attrice ha provato anche a rimanere dietro le sbarre per il maggiore tempo possibile, ma ha rivelato di aver raggiunto il limite dopo appena due minuti.

