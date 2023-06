The New World, il compositore James Horner litigò con Malick sulle musiche

Tra i tanti temi affrontati nella sua carriera, Terrence Malick ha preso tra le mani anche una storia d'amore e colonizzazione. La lavorazione della pellicola però, come qualsiasi lavoro del regista, non è stata particolarmente semplice creando anche qualche malumore tra gli addetti ai lavori.

Primo tra tutti il compositore James Horner che lavorò alla colonna sonora del film. Malick ha, secondo molti brutta, abitudine di scomporre, montare e riassemblare le proprie pellicole in continuazione, tagliando, riscrivendo e cancellando interi archi narrativi dalle sue storie. La lavorazione della trilogia dell'anima di Terrence Malick fu molto travagliata in particolare per quanto riguarda il suo rapporto cogli attori e coloro che hanno attivamente lavorato ai prodotti.

James Horner ha raccontato di come la sua colonna sonora nel corso del montaggio fosse stata totalmente estromessa dal film, non arrivando nemmeno al montaggio finale tranne che in alcuni frammenti. Nonostante Malick avesse dichiarato di amare la sua colonna sonora aveva confessato di non "sapere cosa farsene". Raccontando la vicenda Horner ha chiarito come lavorare con Malick sia stata una "delle esperienze più deludenti che abbia mai avuto con un uomo" e che "si era mai sentito così deluso da un regista in vita sua".

James Horner non è stato l'unico ad aver avuto scontri con il regista. Christopher Plummer ha criticato duramente Terrence Malick parlando del suo comportamento sul set e durante le produzioni dei film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!