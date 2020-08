The New Mutants: tutte le ultime novità su data d'uscita e nuovo trailer a sorpresa

Continuano le peripezie per lo sfortunatissimo spin-off sui mutanti Marvel, che potrebbe subire nuovi rallentamenti in Europa. La causa sembrerebbe essere una sola e possiamo racchiuderla in una sola parola: Tenet. Facciamo quindi il punto della situazione sulle prossime uscite Warner Bros. e 20th Century Studios.

Oltreoceano l'uscita di The New Mutants è ancora fissata per il 28 agosto, come testimonia il nuovo trailer che troverete in calce, ma nelle ultime ore è stato annunciato che il film, il cui arrivo nel Regno Unito era previsto per il 4 settembre, andrà incontro ad un posticipo a tempo indeterminato.

Il nuovo film di Christopher Nolan uscirà nelle sale inglesi il 26 agosto, probabilmente una data troppo vicina per lasciare spazio a The New Mutants e questa sembrerebbe la causa principale del posticipo. Resta però da capire che il rinvio oltre la Manica avrà genererà un effetto a cascata anche sugli altri Paesi europei e se l'Italia si unirà o meno alla politica di (non) distribuzione.

La notizia dell'ennesimo posticipo di The New Mutants è già nell'aria da qualche giorno ed è forse anche per mantenere vivo l'interesse di fan che stanno fioccando trailer di The New Mutants quasi ogni giorno.