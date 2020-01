The New Mutants è ufficialmente nell'universo Marvel... ma solo per pochi minuti

La genesi di The New Mutant è forse una delle più travagliate della storia del cinema e atto dopo atto sembra non esserci tregua per i giovani protagonisti: poco fa la pellicola era stata inserita nel MCU, a confermarlo la stessa Disney, ma sembra che si sia trattata di una svista.

Se avete percepito una "perturbazione nella Forza" probabilmente è stato l'urlo di gioia lanciato all'unisono dai fan di tutto il mondo dopo aver letto il seguente messaggio sul sito della D23 Expo:

"C'è una nuova aggiunta seriamente elettrizzante al Marvel Cinematic Universe, che si presenta sotto forma delle ultime novità di Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment"

Giubilo che, però, è stato immediatamente soffocato dalla (ahinoi) smentita.

Con l'acquisizione della 20th Century Fox, la Disney aveva fin da subito puntato a reinserire gli X-Men del loro universo di appartenenza e l'inizio della Fase 4 del MCU, ormai alle porte con il prossimo Black Widow, sembrava essere l'occasione perfetta per fare convergere le due realtà.

Tuttavia, sebbene la notizia sia stata smentita nell'arco della stessa giornata, l'ipotesi che prima o poi la The New Mutant entri a far parte del Marvel Cinematic Universe è ancora in valida, complice anche il rating PG-13 della pellicola. In attesa di altri aggiornamenti, date un'occhiata all'ultimo terrificante trailer di The New Mutant.