The New Mutants sarà in tutto e per tutto un film degli X-Men?

Ormai manca poco all'arrivo di New Mutants, il cinecomic targato 20th Century Fox che verrà distribuito nelle sale dalla Disney due anni dopo la sua data di uscita iniziale. In attesa di capire se il film sarà connesso o meno al MCU, sono emerse delle interessanti dichiarazioni del regista Josh Boone risalenti al 2017.

"New Mutants sarà assolutamente un film degli X-Men" aveva dichiarato Bone (via Digital Spy), che di recente ha confermato che nei cinema arriverà la versione originale di New Mutants.

"Sono sicuro che un giorno tutto verrà connesso, ma questi film vivranno anche per conto proprio" ha aggiunto. "Se mettessi tutti i giovani X-Men di un film PG-13 in Deadpool, verrebbe fuori una strana combinazione. È così che funzione. Sarei interessato di vedere come ci riusciranno, il tono del nostro film è molto differente."

Chiaramente Boone fa riferimento alla saga creata da Brian Singer che si è da poco conclusa con X-Men: Dark Phoenix, ma il problema si porrebbe anche se i Marvel Studios decidessero di inserire i protagonisti di New Mutants all'interno del proprio franchise, vista la differenza di tono.

Parlando invece delle differenze tra il suo film e Dark Phoenix, Boone aveva spiegato: "Ci sono riferimenti ed eventi che fanno parte di un insieme più grande, ma noi volevamo un tono e un'estetica che potessero reggere da soli. Il film è molto radicato e credibile, e dato che l'abbiamo girato in location reali non sembrerà un tipico film di fumetti con un sacco di green screen, dove tutto sembra dipinto in CGI. Non vogliamo realizzare un film indipendente, ma qualcosa di più grezzo in quel senso."

