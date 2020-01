The New Mutants torna a mostrarsi con il nuovo trailer italiano

20th Century Fox ha diffuso in rete finalmente disponibile la versione italiana del nuovo trailer di The New Mutants, pubblicato a due anni di distanza del primo teaser in vista dell'atteso arrivo nelle sale.

Questa la sinossi ufficiale del film: "The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire."

Diretto da Josh Boone su una sceneggiatura scritta da Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt, e Lauren Shuler Donner, mentre Stan Lee e Michele Imperato Stabile sono i produttori esecutivi.

The New Mutants, lo ricordiamo, è stato realizzato nel 2016 come titolo della saga degli X-Men targata Fox: dopo numerosi rinvii, il film arriverà finalmente nelle sale sotto marchio Disney con quella che comunque sarà la versione originale realizzata da Boone.

Il film debutterà nei cinema italiani il prossimo 2 aprile. Che ve ne pare del trailer? Fatecelo sapere nei commenti.