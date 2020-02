The New Mutants: svelata la durata e il limite di età per vedere il film

The New Mutantsha ora una durata ufficiale. Il nuovo film ambientato nell'universo narrativo degli X-men ha anche ricevuto una prima classificazione per quanto riguarda l'età che deve avere il pubblico in sala.

Il progetto è stato presentato fin da subito come una sorta di horror incentrato sulla difficile vita di un gruppo di giovani mutanti segregati all'interno di una struttura. La fusione tra 20th Century Fox e Disney ha portato a diversi problemi produttivi, ma secondo Maisie Williams i rinvii non sono stati un problema.

L'indicazione del limite di età a 13 anni, apparsa nelle liste dei cinema americani, fa supporre che si tratterà più che altro di un thriller e che non vedremo scene particolarmente cruente vietate ai minori. Ancora, comunque, non c'è la conferma ufficiale del rating di età, il cui sigillo viene solitamente posto dalla Classification and Rating Administration.

La durata sarà di un'ora e 39 minuti, e ciò fa di The New Mutants la pellicola più corta tra quelle appartenenti alla serie Fox degli X-Men, superando anche X-Men: Conflitto finale (144 minuti) e il primo X-Men (104 minuti). Posto che la durata non rappresenta sinonimo di qualità, potremmo ritrovarci di fronte ad un film conciso e che cerca di andare dritto al punto.

Nonostante la lunga gestazione produttiva, l'attrice Anya Taylor-Joy ha affermato che il regista è entusiasta del montaggio di The New Mutants.