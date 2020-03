The New Mutants: Sunspot si infiamma nel nuovo spot del film

20th Century Studios ha diffuso un nuovo spot ufficiale di The New Mutants, l'ultima pellicola (a quanto pare) ambientata nell'universo X-Men prima che i Marvel Studios subentrino dopo essersi ripresi i diritti sui personaggi con l'acquisto di Fox da parte della Disney.

Nello spot in questione vediamo numerose scene già tratte dai precedenti trailer e filmati diffusi online, ma in questo nuovo possiamo dare un'occhiata al personaggio di Sunspot completamente trasformato e "acceso" per così dire... Ad interpretare il personaggio troviamo Henry Zaga, attore brasiliano già visto in prodotti televisivi come Tredici o Teen Wolf e apparso anche nel film Netflix XOXO del 2016. Sunspot, il cui vero nome è Roberto Da Costa, fu creato da Chris Claremont (testi) e Bob McLeod (disegni) e apparve per la prima volta in assoluto sulle pagine di Marvel Graphic Novel n. 4: The New Mutants (nel dicembre 1982); proprio come l'attore che lo interpreta, Sunspot è di origine brasiliana.

All'uscita di The New Mutants manca solamente un mese e di recente Anya Taylor-Joy ha avuto modo di approfondire il discorso sul personaggio di Illyana Rasputin aka Magik: "Adoro questo personaggio, è fuori di testa nel migliore modo possibile, e mi sono divertita molto ogni singolo giorno nell'interpretarla. Spero che la gente la ami almeno quanto me. È un personaggio piuttosto aggressivo, ma è davvero divertente." L'attrice, lo ricordiamo, quest'anno apparirà anche come protagonista di Emma, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jane Austen in arrivo nelle sale americane questo marzo; sarà anche in Last Night in Soho, il nuovo horror di Edgar Wright in arrivo al cinema ad ottobre.

The New Mutants, di cui è stata da poco svelata la durata (1 ora e 39 minuti) e il rating ufficiale (PG-13), esordirà nelle sale italiane il prossimo 2 aprile. A proposito del personaggio, vi rimandiamo a una recente foto di Magik in The New Mutants.