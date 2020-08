The New Mutants: la sensazionale trasformazione di Magik nel nuovo trailer

Lungamente atteso e perennemente rimandato, sembra che l'unico modo per avvicinarci a The New Mutants sia attraverso i numerosi trailer distribuiti dai 20th Century Studios. Solo pochi minuti fa la nuova generazione di mutanti è tornata a mostrarsi più temeraria che mai, svelando la trasformazione della Magik di Anya Taylor-Joy.

Dopo l'entusiasmante anteprima dei poteri di Demon Bear e Cannonball, il nuovo trailer ci mostra Illyana Raspuntin, aka Magik, durante l'evocazione della sua temibile Soulsword che userà per opporsi proprio all'orso demoniaco di Danielle Moonstar/ Mirage, interpretata dall'attrice Blu Hunt. Ecco una piccola chicca: vedendo prima il trailer nel player in alto e poi quello indicato al link (qualche riga più su) è quasi possibile ricostruire il combattimento tre le due mutanti!

Ecco allora che le battute "It's Magic. So am I" udite in molti dei trailer distribuiti diventano più concreti con la materializzazione dell'arma dorata in grado di amplificare e incanalare i poteri della mutante. Per scoprire altri dettagli sui poteri di Magik vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al predente trailer di The New Mutants.

Intanto la data d'uscita della pellicola sembra finalmente avvicinarsi e l'ultimo poster IMAX di The New Mutants sembrerebbe confermare l'appuntamento in sala del 28 agosto, ma solo in alcuni Paesi: che sia la volta buona?