The New Mutants, rivelata la data d'uscita della versione home video

In tempi di rinvii sempre più frequenti anche l'arrivo di una semplice edizione home video può rappresentare una boccata d'aria: chi ha amato i mutanti adolescenti visti in The New Mutants, ad esempio, potrà a breve godersi nuovamente le loro gesta comodamente seduto sul divano di casa.

L'edizione home video di The New Mutants sarà infatti a breve disponibile per l'acquisto: il film diretto da Josh Boone e arrivato in sala dopo una lunghissima e travagliata gestazione sarà disponibile dal prossimo 17 novembre in versione DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD.

Chissà che l'approdo sul piccolo schermo non possa far bene a The New Mutants, che certo non aveva fatto gridare al miracolo per i risultati raccolti in sala: la performance al botteghino del film con Anya Taylor-Joy e Maisie Williams fu piuttosto deludente e critica e fan non ci andarono particolarmente morbidi con i giudizi, soprattutto considerando la lunghissima attesa e le aspettative moderatamente alte.

Siete tra coloro che hanno apprezzato The New Mutants o fate parte della schiera di detrattori del film? Diteci la vostra nei commenti! Il regista Josh Boone, intanto, ha dichiarato di voler fare scelte più accorte dopo The New Mutants; Maisie Williams, invece, ha il desiderio di seguire le orme di Robert Pattinson dopo The New Mutants.