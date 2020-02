The New Mutants: per il regista Josh Boone è un film molto commovente

Emergono sempre più dettagli riguardo la lavorazione e il risultato finale di The New Mutants, film ambientato nell'universo X-Men prodotto dalla Fox ma che sarà distribuito dalla Disney in seguito alla acquisizione dello studio ora diventato 20th Century Studios.

Nel corso della set-visit organizzata per le varie testate giornalistiche americane e internazionali, il regista della pellicola Josh Boone ha parlato ampiamente della lavorazione del film, specificando che la Fox gli ha concesso da subito ampia libertà sul progetto, che tuttavia non ha avuto la fortuna sperata - essendo stato rinviato varie volte e soggetto a corposi reshoot.

"E' divertente, perché lo studio era così incoraggiato dal successo di progetti come Deadpool e Logan che ci ha lasciato davvero molta libertà... non riuscivo a credere ci stessero permettendo di fare questo tipo di film. Se conosceste quello che c'è dentro al film, io ancora mi chiedo, 'sanno quanto è folle questo film?', lo è davvero ma stiamo ancora cercando di fare un film che vi spaventi tanto quanto potrebbe farvi piangere arrivando dritto al vostro cuore. Ho mostrato un paio di scene ad alcune persone e tutti quelli che le hanno viste mi sono reso conto che piangevano. Non potevo crederci, 'Oh mio Dio, farò piangere la gente', mi dicevo. Quindi state pronti, perché sarà qualcosa che non avete mai visto prima, credo, per la maggior parte degli horror".

In precedenza, anche Anya Taylor-Joy aveva ribadito che il film sarebbe stato qualcosa di mai visto prima nel mondo dei cinecomic: "Penso che il tono del film sia davvero diverso dagli altri film che ho visto, nel senso che ci saranno un mucchio di cose in gioco, naturalmente ci sono i supereroi, ma Josh Boone ci sta trattando principalmente come persone. Al centro della storia ci sono questi ragazzi e la loro crescita e il loro combattere cose diverse. Ha tutta l'impressione di essere una coming-of-age story, un racconto di formazione, dove ovviamente è previsto anche il suo lato oscuro, momenti di leggerezza, e i superpoteri. E' davvero unico".

The New Mutants esordirà nelle sale di tutto il mondo, quindi, con due anni di ritardo rispetto alla prima data d'uscita comunicata dalla Fox, ovvero il 13 aprile 2018; il film è stato successivamente posticipato al 22 febbraio 2019, poi al 2 agosto 2019 e poi rinviato a data da destinarsi. Nelle sale italiane il film arriverà come sempre con un giorno d'anticipo rispetto alla release statunitense, quindi il 2 aprile 2020.

Il film ha per protagonisti - oltre ad Anya Taylor-Joy (Magik) - anche Charlie Heaton (Cannonball), Maisie Williams (Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Henry Zaga (Sunspot), Blu Hunt (Mirage) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair). Non è ancora chiaro se The New Mutants entrerà a far parte del MCU, ma almeno adesso sappiamo che arriverà in sala, e che a breve ci sarà possibile dare un'ulteriore occhiata al prodotto, e magari capire qualcosa in più su ciò che possiamo aspettarci.

Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano di The New Mutants.